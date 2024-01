Tuttosport: “Toro, la svolta dello scouting”

Il Toro inizia un rapporto di collaborazione con una società esterna: "Cairo e Vagnati hanno trovato un accordo biennale in esclusiva su scala mondiale con questo signore qua. Uno dei miglior ds italiani, abile come stratega ai tavoli del mercato, ma dotato anche di un fiuto superiore. Operativo nelle prime file sullo scenario internazionale. Di soli 45 anni, però con un’esperienza incredibile e vincente. Originario della Lunigiana. Figlio d’arte: suo padre Aldo è stato un ottimo ds e fece l’osservatore anche per il Torino, proprio per il Torino. Stiamo parlando di Riccardo Pecini" si legge sul quotidiano che scrive: "Pecini sarà sempre in prima fila al fianco di Vagnati. Ciò significa, sempre detto in poche parole, che i migliori talenti scovati nel mondo dalla Scouting Department e dal prezzo e dalle ambizioni del Torino (ambizioni europee) finiranno sempre e comunque sul tavolo di Vagnati, per primo".