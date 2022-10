Tuttosport: “Toro, la via di fuga è il 2X2 nella ripresa”

Focus su Torino-Empoli nell'edizione odierna di Tuttosport. Per i granata, che sulla carta partono favoriti, è una gara chiave per provare a ripartire dopo 3 sconfitte consecutive, ma attenzione ai condizionamenti psicologici. Si legge: "Partita pericolosissima, sotto il punto di vista dei condizionamenti. Partita invece normalmente insidiosa sul prato, in ogni caso gestibile: le forze in campo non partono sperequate, sulla carta però sono i granata a vantare un insieme di vantaggi tra cui la rosa più nutrita di qualità, l’assenza di infortunati e l’apporto del pubblico. Partita ricca di trappole, se al contrario si esce dagli algidi punti di partenza a tavolino e si entra nei meccanismi umanissimi dei processi psicologici". I granata devono superare questa fase negativa di stagione, ma, per farlo, devono segnare di più. "Attualmente ci sono sei giocatori offensivi: Vlasic, Radonjic, Miranchuk e Karamoh piu due punte vere: Pellegri e Sanabria, che però non sfondano come dovrebbero e, per questo, Juric sta studiando delle alternative. Una di queste potrebbe essere quella di sfruttare, nella ripresa e in caso di necessità, due punte pure (Sanabria e Pellegri) con due trequartisti (da scegliere tra Vlasic, Radonjic, Miranchuk, Seck o magari Karamoh) passando dal 3-4-2-1 al 4-4-2".