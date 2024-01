Tuttosport: “Toro, la vittoria vale i rinforzi”

"Ci manca qualche punto per poter andare dal boss a chiedere investimenti": così Ivan Juric alla vigilia della sfida con il Napoli di oggi alle 15 tra le mura granata. Il tecnico croato ha poi aggiunto: "Se prendiamo un attaccante? In questo momento tutto tace. Prima dobbiamo aspettare le uscite, poi magari arriverà qualcuno. Di Doig non dico nulla perché non ne abbiamo parlato e io non posso occuparmi di giocatori di altre squadre. Sono concentrato sui miei, poi quando arriveranno le cessioni ci confronteremo anche sugli arrivi" si legge sul quotidiano.