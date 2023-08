Tuttosport: “Toro, l’assenza di Sanabria pesa. Vlasic ad un passo”

Buone e brutte notizie arrivano in casa Torino al termine della preparazione estiva dei granata sul suolo francese: dopo la sconfitta contro il Reims per 2-1, Ivan Juric ha dovuto fare i conti con l’attacco in difficoltà. L’assenza di Sanabria ha permesso a Pellegri di giocare titolare, ma ha evidenziato come in quel reparto ci sia bisogno di rinforzi. Dal mercato, pero, se non arrivano notizie per gli attaccanti, arrivano per i trequartisti: Nikola Vlasic, infatti, è ad un passo dal tornare al Toro. “La voglia di granata che ha Vlasic va oltre il discorso economico. Per lui è già pronto un contratto fino al 2027”, scrive Tuttosport. Nel frattempo, la società continua a lavorare per Malinovskyi.