Tuttosport: “Toro, lavori in corso per Praet. Milinkovic-Savic vicino al rinnovo”

La sessione invernale di calciomercato potrebbe riservare grandi sorprese ai tifosi del Torino e alla squadra stessa: il tecnico Ivan Juric, infatti, sta lavorando sulla possibilità di poter riportare in granata Dennis Praet. Il suo arrivo, per l'allenatore croato, potrebbe risultare un'ottima soluzione per più formazioni di gioco, e sarebbe ancora più importante se si considera che Lukic potrebbe salutare. "Davide Vagnati ha già contattato i dirigente inglesi e ha riaperto il discorso, che a quanto risulta è in fase molto avanzata. I granata hanno proposto un nuovo prestito ma stavolta con obbligo di riscatto a certe condizioni. La cifra non è ancora trapelata, però non dovrebbe superare i 6-7 milioni, anche perché il contratto del giocatore con il Leicester scade nel 2024: gli inglesi, quindi, questa volta non hanno un largo margine di trattativa", scrive Tuttosport. E su Sasa Lukic, invece, le notizie non sembrano essere così buone: il giocatore ha indirettamente lasciato intendere, da un'intervista nel suo Paese, la sua intenzione di non voler prolungare con il Torino, quindi ci potrebbe essere la possibilità che il serbo lasci la squadra prima del previsto. Si lavora anche per Milinkovic-Savic: il portiere granata, adesso ai Mondiali con la Serbia, è intenzionato a rinnovare con il Torino, e il suo procuratore è già in contatto con Vagnati: "Al rientro a Torino, il club granata intenderà blindarlo. Sono già iniziati i dialoghi col suo procuratore Mateja Kezman, ma è ancora presto per la fumata bianca. Milinkovic-Savic rinnoverà, su questo non sembrano esserci dubbi: contratto pluriennale in vista, con relativo adeguamento dell’ingaggio. Il futuro in granata è ormai solo da ratificare".