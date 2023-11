Tuttosport: “Toro: le noie muscolari ne hanno già fermati dieci”

Il Torino ha ripreso a macinare gol e buoni risultati dopo il passaggio al 3-5-2. La positività del momento però viene scalfita da un dettaglio molti rilevante. ovvero gli infortuni. Tuttosport ne parla nella sua edizione, sottolineando come siano tanti gli stop accorsi alla squadra granata. "C’è un Toro che va in doppia cifra, ma in questa statistica sarebbe meglio avere numeri bassi: con lo stop di Linetty a Monza, il numero di giocatori granata che nel corso di questa stagione hanno accusato problemi più o meno gravi di natura muscolare è salito a dieci. Tanti, troppi, in considerazione delle appena dodici partite disputate, quattordici compresa la Coppa Italia. E in effetti quasi non è passata gara nella quale non si sia visto un calciatore di Juric fermarsi, toccarsi una parte del corpo, quindi accasciarsi a terra".