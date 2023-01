Tuttosport: “Toro-Marsiglia: braccio di ferro per Ilic”

In questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato, è calda in casa Torino la questione relativa ad Ivan Ilic, il quale è conteso con il Marsiglia, società che avrebbe offerto al Verona una cifra superiore a quella del club granata, ma che non ha ancora trovato l'accordo con il giocatore. Queste le parole di Tuttosport sulla questione: "Il Marsiglia ha proposto 18 milioni e mezzo (15 e mezzo + 3 di bonus) con la garanzia di lasciare Ilic a Verona fino al termine della stagione. Qualcosa in più della stessa cifra che i granata hanno proposto per due giocatori, visto che nel pacchetto è stato inserito il difensore Isak Hien. Davide Vagnati aveva addirittura alzato la propria offerta portandola a 18 milioni più 2 di bonus pressoché sicuri. Praticamente 20 milioni per due giocatori: Ilic subito e Hien a luglio. La partita è ancora aperta e sarà importantissima la giornata di oggi perché Vagnati incontrerà Sogliano e Marroccu, i due responsabili del mercato del Verona. Nel frattempo, Ilic ha rifiutato la prima proposta di contratto del Marsiglia". Nel caso dovesse saltare l'affare Ilic, il Toro virerebbe su Makengo dell'Udinese.