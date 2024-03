Tuttosport: “Toro-Monza e il derby accendono la febbre del tifo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Nel nuovo anno, in 5 partite interne, mai si è scesi sotto i 20 mila spettatori, a differenza del secondo semestre del 2023 - scrive Tuttosport nell'edizione odierna, aggiungendo - Quasi 24 mila spettatori nella partita contro il Napoli di inizio gennaio, ben oltre 24 mila contro la Salernitana, oltre 22 mila contro il Lecce, quasi 23 mila contro Lazio e Fiorentina". Ora c'è Torino-Monza in cui il pubblico risponderà nuovamente presente, come conclude il quotidiano: "Le proiezioni danno uno stadio quasi colmo. Diciamo almeno 24 mila spettatori su una capienza di 27 mila, con di nuovo una massiccia presenza di studenti delle scuole".