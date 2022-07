Tuttosport: “Toro, mossa Kumbulla. E Maggiore è più vicino”

Il sogno di Ivan Juric per la difesa è Marash Kumbulla. Il tecnico granata ha allenato il difensore centrale albanese ai tempi dell'Hellas e lo conosce molto bene: la trattativa però è complicata. "Per Kumbulla - scrive il quotidiano - la Roma ha speso una fortuna e il giocatore percepisce uno stipendio che si avvicina di molto ai due milioni netti a stagione. La società giallorossa ha acquistato il difensore dal Verona per una cifra superiore ai 26 milioni: servirebbe quindi uno sforzo economico non indifferente per ottenere la proprietà del cartellino". Non solo Kumbulla, nei pensieri del Toro c'è anche Maggiore: "lo Spezia aspetta che il Toro si faccia avanti per chiudere definitivamente il discorso sulla base di 5 milioni più uno di bonus. Il giocatore si sta allenando con il suo club in attesa della chiamata da Torino."