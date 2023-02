Tuttosport: “Toro, non mi basta mai”

Cresce l'intesa tra Cairo e Juric: "Cresce il feeling tra noi, il rinnovo è pronto. Quando vorrà, lo firmerà" ha detto proprio il patron granata al termine della vittoria con l'Udinese. "L’esito del campionato così come l’appoggio dello spogliatoio potranno influenzare le sue scelte" scrive il quotidiano che poi aggiunge: "I passaggi chiave che la società dovrà compiere riguarderanno in primo luogo i rinnovi contrattuali dei giocatori migliori e i riscatti a fine stagione di elementi fondamentali come Miranchuk e Vlasic". Intanto questa mattina al Filadelfia torneranno i tifosi: appuntamento alle 11.20 per assistere alla seduta di allenamento in vista di Milan-Torino dei ragazzi di Juric.