Tuttosport: “Toro, per la trequarti spunta il nome di Diego Rossi”

Nell'edizione odierna di Tuttosport, campeggia il nome di Diego Rossi come quello di un profilo che piace al Torino. Il fantasista uruguayo del Fenerbahce, che in questa stagione ha messo a segno 12 presenze, 3 reti e due assist in campionato, oltre a 4 assist tra Coppa Turca ed Europa League, attualmente gioca da trequartista alle spalle delle due punte nella società turca. Queste le parole del quotidiano a tal proposito: "Per la trequarti, l’ultimo nome emerso è quello di Diego Rossi, minuta ma rapida e incisiva ala da modulo a tre in avanti che gioca nel Fenerbahce. L’entourage del giocatore fa sapere che per il cartellino servono non meno di 10 milioni di euro. Tuttavia il Fenerbahce non vuole privarsi di lui, e visto pure che una tal cifra a gennaio ha un peso specifico notevole, la trattativa potrà procedere lungo i binari di un prestito. Con diritto di riscatto in favore della società di Istanbul".