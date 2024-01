Tuttosport: “Toro, piace Biel dell’Olympiacos. Montipò si candida per la porta”

Quest'oggi su Tuttosport viene dedicato ampio spazio al mercato del Torino. Sulle fasce i granata continuano sempre a trattare per Josh Doig del Verona che è sempre la prima scelta ma ci sono anche altre opzioni che portano ai nomi di Mitchel Bakker dell'Atalanta e di Owen Wijndal di proprietà dell'Ajax. Un'altra notizia è quella legata al reparto d'attacco che il club granata sta cercando di rinforzare con il nome di Pep Biel. L'esterno offensivo spagnolo di 27 anni era già stato seguito la scorsa estate dal Toro ma alla fine non se ne fece nulla. Ora è in rotta con l'Olympiacos e i granata vorrebbero provare ad inserirsi per cercare di portarlo in Italia. Infine ci sono novità anche nella porta granata. Il portiere del Verona, Lorenzo Montipò, si è candidato per diventare il nuovo portiere del Toro in vista della prossima stagione. Su di li ci sono anche Atalanta, Betis e Rayo Vallecano.