Tuttosport: “Toro, ripresa da tre punti con il Lecce. Masina è una sicurezza”

Tuttosport nell'edizione odierna analizza i temi caldi in seguito alla vittoria contro il Lecce. "Il Toro ritorna finalmente pratico senza perdere di vista il gioco. Quattro conclusioni in porta, due gol, tre punti: e così i granata restano vicino alle squadre che lottano per un posto in Europa" esordisce il quotidiano. Tra i più positivi in campo secondo Tuttosport c'è Masina: "Quando Piccoli scappa a Lovato tocca all'ultimo arrivato, ma già ben integrato Masina salvare sulla linea. Una di quelle situazioni che fanno crescere l’autostima, tanto che la sua è una partita giocata in sicurezza". Premiati anche Bellanova e Zapata, con le zampate da tre punti e Djidji.