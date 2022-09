Tuttosport, l’intermediario Gardi: “Toro, Schuurs soffiato al Liverpool”

Nell’edizione odierna di Tuttosport, il quotidiano ha intervistato George Gardi, agente sportivo che questa estate ha trattato con il Torino e Vagnati per portare sotto la Mole Perr Schuurs: “La prima volta che il direttore ha manifestato la volontà del Torino di prendere Perr mi sembra fossimo di fronte a qualcosa di impensabile da concretizzare. Nel tempo per prendere il giocatore si erano mossi club del calibro di Tottenham, Liverpool o Psg”. L’agente ha poi aggiunto: “A Torino pensiamo possa crescere più che altrove: il gioco di Juric è propositivo come piace a Schuurs, e il lavoro sulla tattica proposto in Italia e in particolare dal tecnico croato è di assoluto livello. In più quella granata è una realtà ambiziosa, c’è voglia di crescere. E ancora Vagnati lo vuole for- temente da sei mesi. È venuto due volte ad Amsterdam. Ha manifestato una convinzione che ha fatto breccia e che si è portata dietro la scelta di Schuurs, a quel punto a sua volta fermo nella decisione di trasferirsi in granata.”