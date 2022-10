Tuttosport: “Toro, serve ripartire dalla vittoria con il Milan”

"Uno squarcio di paradiso, per il Toro, manco a dirlo davanti al Diavolo e a un Abisso vestito da arbitro. I granata escono dal guscio della maledizione, Juric mette le mani sulla prima vittoria ai danni di una grande, i suoi ragazzi disegnano una prestazione ai limiti della perfezione": così, come scrive Tuttosport, i ragazzi di Juric vincono sul Milan campione d'Italia, mettendo fine alla striscia di 17 partite senza sconfitta in trasferta. E tutto questo davanti ad uno stadio quasi esaurito: "Quando i padroni di casa rompono il ghiaccio lo stadio esplode: prima Djidji e poi Miranchuk infiammano l’atmosfera. Da quel momento la voce del popolo si fa sentire sempre più forte. Il finale di prima frazione è un tripudio, a tal punto da far intonare alla Maratona un coro dedicato a Juric". Così il Toro, con l'adrenalina di aver battuto una big, può continuare il suo percorso in campionato all'insegna del miglioramento: "Il suo Toro ha disputato una partita spettacolare sotto tutti i punti di vista: pressing alto, velocità, attenzione e tanta voglia di dimostrare che questo Toro se la può giocare con tutti. [...] L’impressione è che il meglio debba ancora arrivare. Di sicuro se il Toro continuerà a giocare come ha fatto contro i rossoneri potrà togliersi molte soddisfazioni. Del resto in questo campionato i granata hanno disputato partite ugualmente importanti, solo che in precedenza era mancato il risultato".