Tuttosport: “Toro, servono punti: ritrovare la vittoria è l’obiettivo”

Dopo 5 partite senza vittoria, l'obiettivo di oggi, domenica 23 ottobre, contro l'Udinese è quello di ritrovarla: e per farlo, Ivan Juric parte con Pietro Pellegri dal 1'. "Pietro ha fatto gol, ha la potenza giusta, i movimenti dell’attaccante. Però non dimentichiamo che ha ancora tanto da imparare, la sua esperienza calcistica è pari a zero. A suo vantaggio c’è il desiderio di crescere e mi auguro trovi la giusta continuità fisica. Dopo il gol in Coppa speriamo continui, giocherà dall’inizio e mi auguro che disputi una buona partita. Cosa che sarà utile per noi e per lui", ha dichiarato Juric in conferenza stampa, come riportato da Tuttosport. A centrocampo, invece, il tecnico croato punta su Lukic, ma da decidere è se ad affiancarlo ci sarà Ricci o Linetty. In difesa, l'allenatore granata non ha dubbi: Djidji, Schuurs e Rodriguez sono chiamati a difendere dal 1' per la terza gara consecutiva. Dunque, per il Torino l'Udinese è la gara nella quale non si possono commettere errori: serve ripartire dalla Dacia Arena, ritrovando la vittoria e i 3 punti per la classifica.