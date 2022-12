Tuttosport: “Toro, si lavora per Miranchuk. Vojvoda al lavoro per riscattarsi”

Il Torino si sta preparando alla ripresa del campionato - il 4 gennaio contro il Verona - e allo stesso tempo Davide Vagnati sta preparando le prime operazioni di mercato. Si lavora, infatti, per portare Juranovic in granata: il giocatore è compagno di nazionale di Vlasic, che sta dando un contributo all’operazione, e per Ivan Juric sarebbe molto utile sulle fasce, considerando il suo modulo di gioco. Oltre al croato, si lavora anche per Miranchuk: il giocatore, insieme a Vlasic e Radonjic, è diventato una delle pedine fondamentali sulla trequarti, e il Torino si sta muovendo per un eventuale riscatto dall’Atalanta. Anche Vojvoda è alla ricerca di un riscatto, ma diverso da quello del russo: il kosovaro, infatti, dopo la brutta prestazione nell’ultima gara di campionato ha intenzione di riconquistare la fiducia di Juric, e ha iniziato a farlo partendo proprio dal ritiro in Spagna. “E allora - scrive Tuttosport - non resta che aspettare la sua reazione alla ripresa del campiona- to dove il Toro cercherà di migliorare la propria classifica con l’obiettivo di avvicinarsi sempre più alla zona Europa”.