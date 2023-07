Tuttosport: “Toro, si riprova per Pobega. Domani l’inizio del ritiro”

Un altro nome ritorna nella mente del Toro in vista di questo mercato e della nuova stagione calcistica: si parla di Tommaso Pobega, in granata già la scorsa stagione e con il Milan questa appena terminata. Con i rossoneri, però, il giocatore non ha trovato molto spazio in campo, perdendo così anche un posto in nazionale: ecco che, così, il Torino di Ivan Juric potrebbe tornare all'attacco e riprendersi un giocatore che già nell'annata scorsa si era rivelato una risorsa fondamentale. La trattativa con il Milan, però, potrebbe rivelarsi piuttosto facile: "Ecco perché Pobega tornerebbe al Toro di corsa. Di sicuro, dopo l’input di Juric, Vagnati ci proverà. Anche perché il discorso può essere allargato a quello di Singo, l’esterno ivoriano che non ha prolungato il contratto in scadenza nel 2024 (al suo posto è stato preso Bellanova) e sarà messo sul mercato, visto che in casa Toro non si vuole ripetere un altro caso Belotti, che si è svincolato a parametro zero. Detto questo, c’è un indizio in più che potrebbe facilitare la trattativa. Ai rossoneri, infatti, piace Singo e Pioli lo ha inserito nella sua lista preferenziale. La valutazione data dal Toro al giocatore è di 15 milioni, la stessa che dà il Milan per Pobega", scrive Tuttosport. Nel frattempo, la squadra è pronta a cominciare il ritiro al Filadelfia e a Pinzolo, mentre Vagnati sta lavorando per cercare di dare a Ivan Juric Vlasic, ancora non riscattato, e Doig per la prossima stagione.