Tuttosport: “Toro, sogni d’Europa. Straordinari per Linetty e Lukic”

Il Torino si prepara ad affrontare il Lecce coltivando sogni di gloria: "Può diventare una notte speciale con vista sull’Europa. Classifica alla mano se stasera il Toro batte il Verona si porterebbe lassù in classifica, assieme alle primissime in piena zona Champions con 10 punti. E, per la goduria dei tifosi, i granata balzerebbero davanti alla Juve ferma a quota 9". La squadra di Juric arriva con qualche cerotto alla gara, come sottolinea Tuttosport: "L’interessamento distrattivo del muscolo soleo di Ricci, che si è risentito nel corso del riscaldamento a Bergamo, costringerà infatti agli straordinari Lukic e Linetty, mentre il kappaò di Miranchuk non consentirà di cercare soluzioni alternative qualche metro più avanti. Salgono così le quotazioni di Ilkhan, forse il più affascinante degli acquisti estivi". In attacco, scalpita Pellegri: "Fin tanto che l'integrità fisica lo accompagnerà, il numero 11 si candida a un ruolo di crescente protagonista, magari anche da titolare al posto di Sanabria, prima o poi, alla luce di un calendario stagionale particolarmente congestionato".