Tuttosport: “Toro, tante trattative ancora aperte: dalla difesa all’attacco”

Ufficializzato Lazaro, Ilkhan è verso la chiusura, e ora il Torino deve focalizzarsi sulle trattative che sono rimaste in attesa: Miranchuk è stato bloccato momentaneamente dall'Atalanta, che lo lascerebbe partire nel caso in cui riesca a trovare un sostituto, per Laurienté adesso c'è anche la concorrenza del Sassuolo, e il dt Vagnati continua comunque a seguire la pista Orsolini: "Il club granata - scrive Tuttosport - ha messo sul piatto 8,5 milioni più bonus, poi ha palesato un rilancio non di molto superiore. Cifre che comunque non accontentano i rossoblù, che valutano Orsolini non meno di 12 milioni. E 15 la punta Barrow, altro giocatore di stanza in Emilia oggetto di ripetuti sondaggi da parte di Vagnati". Praet rimane ancora un'opzione, e Ivan Juric non sembra essere disposto a rinunciarci: i contatti con il Leicester continuano, ma la società granata dev'essere consapevole che per riportarlo a Torino deve investirci una certa somma. Rimangono intanto ancora Shomurodov, Denayer, Solet e Schuurs, con cui i granata stanno continuando a trattare. Intanto in porta, la società ha deciso di tenere Luca Gemello: "In ritiro, Gemello ha lavorato con la solita professionalità, parando e facendosi notare in più di una circostanza negli allenamenti. La sensazione è che restando a Torino a lavorare con lo staff di Juric il suo livello possa crescere ulteriormente, con buona pace di chi – in Serie B ma non solo – si è fatto avanti per riuscire ad averlo in prestito".