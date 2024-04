Tuttosport: “Toro, tifosi ‘risarciti’: allo stadio con un euro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari temi affrontati riporta l'offerta proposta dal Torino per la prossima partita contro il Bologna. La società, dopo il pareggio contro il Frosinone in uno stadio da quasi tutto esaurito, darà la possibilità agli spettatori che hanno assistito alla partita di presentarsi per il match del 3 maggio contro il Bologna pagando solamente 1 euro il biglietto.