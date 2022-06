Tuttosport: “Toro, Vlasic più vicino. Proposto Darder dell’Espanyol”

Il 4 luglio, giorno del raduno del Torino 2022/2023, si avvicina e la società non ha ancora consegnato alcun rinforzo a Ivan Juric, specialmente sulla trequarti, un reparto nel quale, dopo l'addio di Brekalo e di Warming, il mancato riscatto di Pjaca e la situazione dubbia relativa a Praet, al momento, oltre ai vari giovani di rientro dal prestito, può contare solo su Demba Seck. Per questo motivo, Vagnati sta sondando vari trequartisti, tra i quali spicca Nikola Vlasic, ma, stando a quello che riporta Tuttosport, il nome nuovo sarebbe quello di Sergi Darder, 28enne attualmente in forza all'Espanyol. Si legge: "Quale miglior club per rilanciare le ambizioni di un cardine della Nazionale croata come Vlasic se non quello di cui allenatore è Juric, ragiona l’entourage del calciatore. Deciso a spingere il ragazzo in granata attraverso il prestito con diritto di riscatto. Potrebbe così essere Vlasic il primo rinforzo, di indubbio spessore, messo da Vagnati a disposizione del tecnico. Il dt è poi a caccia di un ulteriore colpo in grado di far lievitare la qualità del Torino: un’idea conduce a Sergi Darder dell’Espanyol. Giocatore maturo, di 28 anni, in grado di ricoprire più posizioni all’interno del centrocampo ma che sa esprimersi al meglio in posizione di trequartista. Il Torino lo sta valutando, anche in considerazione della scadenza di contratto fissata nel 2023. Da ricordare ci sono poi i sondaggi per Wilfried Gnonto, che piace come pure Armand Laurienté del Lorient. Sullo sfondo resta Gabriel Strefezza, tenuto in caldo quale alternativa. Difficile si possa riaprire la pista Solomon, destinato a passare dallo Shakhtar al Fulham".