Tuttosport: “Tutti pazzi per Bellanova”

Quella di Bellanova è stata un'ottima stagione con la maglia del Torino. Corsa, fiato e assist per i suoi compagni di squadra, soprattutto per Zapata. E gli interessi dalla Premier League aumentano, soprattutto da parte dell'Aston Villa. "Il classe 2000, infatti, piace parecchio all’Aston Villa, che è alla ricerca di un laterale destro. L’ex Cagliari era già stato visionato nei mesi scorsi in un paio di occasioni degli scout della squadra allenata da Unai Emery, che ha mandato nel weekend un suo emissario in Italia per studiare un paio di possibili obiettivi da pescare in Serie A".