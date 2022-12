Tuttosport: “Vagnati in missione in Qatar per scovare talenti per il Toro”

L'edizione odierna di Tuttosport riporta le parole di Urbano Cairo in occasione dell’incontro dell’Agenzia Italpress con il mondo dello sport. Il presidente del Torino ha spiegato che il direttore dell'area tecnica granata, Davide Vagnati, nei giorni scorsi è stato in Qatar per assistere ad alcune delle partite del Mondiale. L'obiettivo della società granata è scovare alcuni talenti da poter portare in Italia alla corte di Ivan Juric. A tal proposito, il quotidiano piemontese sottolinea che i vertici del Toro vorrebbero prolungare fino al 2025 il contratto dell'allenatore croato. L'intenzione del club sarebbe quella di chiudere questi discorsi entro la fine del mese ma perché ciò accada la dirigenza granata dovrà presentarsi da Juric con termini convincenti in vista del mercato di gennaio.