Tuttosport: “Vagnati si muove per gennaio, contatti per Shomurodov”

Questa mattina sulle pagine di Tuttosport c'è spazio per il mercato del Torino. Si legge che il dt dei granata Davide Vagnati si sta già muovendo per rinforzare la squadra in vista del mercato che aprirà a gennaio. Uno degli obiettivi della dirigenza del Toro sarà quello di rinforzare l'attacco e uno dei nomi che interessano è quello di Eldor Shomurodov. Si tratta di un attaccante di 27 anni di proprietà della Roma e giunto in Serie A grazie al Genoa. Già la scorsa estate quello dell'uzbeko era un nome che Vagnati aveva provato a portare all'ombra della Mole, salvo poi virare su altri profili. L'idea del dt granata sarebbe quella di proporre alla Roma un prestito gratuito con diritto di riscatto. In estate i giallorossi pretesero un obbligo di riscatto per liberarsi di Shomurodov ma a gennaio potrebbero esserci novità.