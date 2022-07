Tuttosport: “Vagnati spera di consegnare Praet a Juric in settimana”

"Si sta trattando e in queste ore ci sarà un’accelerazione - si legge su Tuttosport - : Ivan Juric vuole al più presto Dennis Praet, trequartista belga del Leicester. E allora Davide Vagnati nelle prossime ore si metterà in contatto con i dirigenti inglesi per cercare di concludere l’operazione con una nuova proposta e metterlo a disposizione del tecnico già in settimana, magari giovedì, giorno in cui arriveranno al Filadelfia i primi nazionali". La nuova proposta sarà quella di un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni che in caso di necessità possono salire a 9. "Ovviamente nell’obbligo il ds granata punta a inserire alcuni paletti, come il numero delle presenze da titolare e il piazzamento finale del Torino. Però l’offerta è buona. E in più sino a ieri sera agli inglesi non sono arrivate proposte ufficiali per il giocator anche se in queste ore c’è un inserimento indiretto della solita Fiorentina".