Tuttosport: “Vanja e Gemello non convincono, il Toro cerca un nuovo portiere”

Tuttosport fa il punto sulla situazione portieri in casa Torino con Vanja Milinkovic-Savic, Luca Gemello e Mihai Popa che non convincono appieno e non offrono le correte garanzie. Il serbo è stato fin qui sempre il titolare indiscusso nell'era Juric ma una serie di errori e l'esclusione nell'ultima partita con il Bologna lasciano qualche dubbio. In Emilia è stato sostituito dal cuneese classe 2000 che però ha macchiato la sua seconda presenza in Serie A con un'uscita fatta coi tempi sbagliati che ha complicato la gara. Infine il terzo portiere rumeno non ha la giusta esperienza per ricoprire un ruolo di affidabilità, al momento. Per tale motivo la dirigenza granata starebbe cercando un nuovo portiere già se possibile nel mercato di gennaio. Vagnati sta seguendo alcuni profili già da un paio di settimane e in società si sta valutando se ingaggiare un dodicesimo di esperienza in quanto non sarà semplice trovare subito un titolare.