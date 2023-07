Tuttosport: “Vanja ha già dovuto saltare tre allenamenti”

"Un po’ di ansia per Milinkovic-Savic. Anche ieri non si è allenato - si legge sul quotidiano - . E così ha saltato tre sedute: quella di lunedì pomeriggio e le due di ieri. Il numero uno lamenta un fastidio al flessore sinistro e sta svolgendo dei lavori differenziati. La situazione viene monitorata di giorno in giorno dai medici, ma per ora non ci sono certezze sul suo recupero. Fatto sta che Juric prosegue gli allenamenti con Gemello, Popa e Brezzo, in attesa di riavere Vanja. Il portiere in passato non aveva mai lamentato problemi muscolari e lo conferma la scorsa stagione quando in campionato era sempre stato presente: 38 volte su 38. Probabilmente non ha ancora metabolizzato il lavoro in ritiro (molto più duro di quello che svolgeva con Di Sarno) con il nuovo preparatore Massimo Cataldi".