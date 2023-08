Tuttosport: “Vanja, le condizioni stanno migliorando”

"Anche Vanja Milinkovic-Savic, ieri mattina, ha preso l’aereo con destinazione Lens, dove il Torino ha giocato la prima delle due amichevoli in terra francese (la seconda sarà domenica alle 17 contro lo Stade de Reims) - si legge sul quotidiano - . Il portiere ovviamente non ha preso parte alla partita (non era nemmeno in panchina) perché ancora alle prese con il problema al bicipite femorale sinistro che lo sta tormentando dal ritiro di Pinzolo, ma