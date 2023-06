Tuttosport: “Vlasic al centro di un intrigo tra West Ham e Cska, il Torino…”

L'edizione odierna di Tuttosport riporta una notizia legata a Nikola Vlasic, trequartista che nella stagione appena terminata ha indossato la maglia del Torino. Il croato vorrebbe restare in granata e la società di Cairo è al lavoro per trovare l'accordo con il West Ham, club proprietario del suo cartellino. Secondo quanto si legge sul quotidiano piemontese, però, la formazione londinese è impegnata a risolvere un contenzioso con il Cska Mosca, squadra dalla quale acquistarono proprio Vlasic. Nel 2021 il trequartista croato venne acquistato dal West Ham in cambio di circa 26 milioni di euro da versare nelle casse dei russi ma ad oggi risulta pagata solo la prima rata con il club moscovita che pretende ancora poco meno di 18 milioni di euro. La società inglese invece afferma che sia tutto sospeso a causa delle sanzioni verso la Russia in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina ma la Fifa, interpellata dallo stesso Cska, ha dato ragione ai russi invitando il West Ham a saldare il debito per il trasferimento di Vlasic. Nel frattempo il Torino cerca di trovare un accordo per trattenere il giocatore in granata ma questo intrigo internazionale potrebbe rallentare la trattativa.