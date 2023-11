Tuttosport: “Vlasic al Fila per ringhiare da vero pitbull”

Vlasic è tornato al Fila. Il ct della Croazia, mercoledì lo ha rimandato a Torino a causa di un leggero dolore al pube: “Vlasic è intenzionato a dare tutto se stesso per essere presente al Dall’Ara. Il tempo c’è: i granata saranno infatti in campo a Bologna lunedì 27. La marcia di avvicinamento procederà serrata, ma contestualmente con la cautela che il fastidio accusato dal trequartista impone. Troppo importante, per il tecnico, riavere il Vlasic versione 2022” scrive il quotidiano.