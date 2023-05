Tuttosport: “Vlasic dall’inizio, con il Toro cerca un’altra svolta”

"L’ultima volta che Nikola Vlasic è riuscito a trovare la via del gol in questo campionato è stata proprio contro la Sampdoria nella partita di andata - si legge su Tuttosport - : sua la rete nella ripresa che ha chiuso la gara sul 2-0, dopo che nel primo tempo Nemanja Radonjic aveva sbloccato il risultato. Dopo la sfida contro i blucerchiati di novembre, giocata poco prima della lunga pausa per i Mondiali, non solo il trequartista non ha più segnato, ma ha anche inanellato una serie di prestazioni poco brillanti nella prima parte di questo 2023. Contro la Sampdoria non è invece prevista nessuna novità a livello di ruolo, con Vlasic che dovrebbe tornare regolarmente a giocare sulla trequarti campo".