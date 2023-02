Tuttosport: “Vlasic, guaio muscolare. Rischia la Juve”

"E' metà pomeriggio quando viene definitivamente a galla l’infortunio occorso a Nikola Vlasic durante l’allenamento di domenica mattina, annunciato poi tra mille preoccupazioni da Ivan Juric nella conferenza pomeridiana della vigilia: problema muscolare al retto femorale destro, da valutare ulteriormente con accertamenti strumentali - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - . La diagnosi non è stata ancora comunicata dal Torino nei dettagli, ma intanto i segnali non sono certo positivi. Il provino e i controlli medici effettuati ieri mattina hanno dato un responso ben poco confortante: il croato aveva ancora male, sentiva fastidio alla coscia. Meglio non rischiare, si sono detti in coro i medici, il giocatore e Juric. Di qui la mancata convocazione per la gara di ieri sera. Nel caso, nella migliore delle ipotesi (una lesione minima, di primo grado), Vlasic finirebbe out per una ventina di giorni".