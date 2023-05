Tuttosport: “Vlasic ha ripreso a essere determinante”

"Avere un'idea globale del valore di Nikola Vlasic è molto complicato, dopo una stagione come questa. Anomala per definizione, per svariate ragioni: è arrivato a Torino a pochi giorni dall'inizio del campionato dopo un'annata in cui aveva trovato pochissimo spazio, poi è andato al Mondiale dove si è giocato il titolo praticamente fino in fondo, dopodiché è tornato al Filadelfi a privo di energie fisiche e mentali - si legge su Tuttosport - . Adesso, però, Vlasic è tornato a essere un giocatore importante. Probabilmente non ancora determinante, ma senza dubbio ha