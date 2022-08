Tuttosport: “Vlasic rifiuta tutte le offerte, vuole solamente il Torino”

Quest'oggi Tuttosport fa il punto sul mercato del Torino. Il quotidiano piemontese scrive che Nikola Vlasic vuole solamente il Torino di Ivan Juric per proseguire la sua carriera. Il trequartista croato è in uscita dal West Ham e ha scelto il tecnico suo connazionale come figura per rilanciare la sua carriera. Il Toro e il club inglese stanno trattando sulla base di un prestito e da parte del giocatore sono state rifiutate diverse altre offerte per aspettare il più possibile che arrivi un accordo con i granata. In origine il West Ham chiedeva 21 milioni per il trasferimento a titolo definitivo di Vlasic ma dal momento che nessuna squadra si è avvicinata a quella cifra sono scese di conseguenza anche le richieste degli inglesi. Il Torino sembra essere intenzionato a proporre un prestito con diritto di riscatto a cifre ben più basse di quelle richieste finora.