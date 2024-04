Tuttosport: “Vlasic, svolta da Europa”

Vlasic è in crescita e se la fase offensiva della squadra di Juric è in netto miglioramento il merito è anche suo. "Vlasic sta attraversando uno splendido momento di forma e, di conseguenza, sta facendo la differenza anche nel Torino. Illumina il gioco, dribbla l’avversario, si propone, detta il passaggio. E si vede che fisicamente è in ottime condizioni" scrive il quotidiano tra le sue pagine che poi aggiunge: "Il giocatore si muove con disinvoltura da una parte all’altra del campo, sa dove farsi trovare e quando ha il pallone tra i piedi non lo spreca mai. Non si accontenta dell’ordinaria amministrazione, tanto per rendere l’idea: sa che tecnico e compagni da lui si aspettano che trovi il modo di cambiare le sorti della partita".