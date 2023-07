Tuttosport: “Vlasic-Torino, tocca a Vagnati rispondere al West Ham”

"Miracolo sul Tamigi: gli Hammers esistono, reagiscono, lanciano segnali di vita, hanno anche ritrovato la parola" esordisce Tuttosport nell'edizione odierna dedicando un approfondimento alla situazione di Nikola Vlasic. "Il comproprietario del West Ham, David Sullivan, ha dato mandato a mettersi in contatto con il Torino per valutare se, una buona volta, sia possibile aprire una trattativa - spiega il quotidiano, che poi continua - Qualcosa si è già mosso. Morale, Davide Vagnati si trova adesso un canale dialettico di nuovo aperto". La palla passerebbe quindi di nuovo al Torino, che sta cercando di far tornare il pitbull Vlasic da Juric che lo aspetta per la trequarti.