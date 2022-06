Tuttosport: “Yilmaz vuole il Toro. E in Turchia piace anche Nelsson”

Nell'edizione odierna del quotidiano, Tuttosport racconta dell'interesse del Torino nei confronti di due calciatori militanti attualmente nel campionato turco, Ridvan Yilmaz e Victor Nellson, rispettivamente tesserati nel Besiktas e nel Galatasaray. Il primo è un esterno di fascia, mentre il secondo è un centrale difensivo. Queste le parole del quotidiano a tal proposito: "Vagnati ha alzato l’offerta per Yilmaz sino a quota 5 milioni, cominciando ad avvicinarsi sempre più e meglio alle richieste dei turchi (7 milioni). Dall’altra parte, il ragazzo ha iniziato a giocare la sua partita. E ha fatto sapere ai vertici del Besiktas di essere felice di trasferirsi al Torino. Ma non è comunque il solo giocatore militante in Turchia finito nel mirino dei granata. E’ infatti oggetto di valutazione il marcatore Victor Nelsson, centrale del Galatasaray, 23 anni, colonna nel suo club e nazionale danese. Il Torino lo ha di nuovo seguito l’altro ieri, stavolta nella partita vinta dalla Danimarca contro l’Austria. Per il Galatasaray non è incedibile e si parla di una valutazione oscillante attorno ai 15 milioni di euro, trattabili".