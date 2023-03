Tuttosport: “Zanetti l’alternativa a Juric, Adopo verso il rinnovo”

Con un posto in Europa a cui aspirare, i tifosi del Toro rimangono in attesa anche della risposta di un rinnovo o meno di Ivan Juric sulla panchina del Toro: la società granata è al lavoro - con l'offerta di un contratto fino al 2026 - ma non puo' intervenire sulle richieste che arrivano all'allenatore dall'estero, e in particolare dall'Inghilterra. Perciò, il club di Urbano Cairo ha messo le mani avanti, e ha già pensato a delle possibili alternative al croato: l'ex granata Zanetti sembra essere la migliore opzione. Anche Dionisi era tra i candidati, ma il Sassuolo intende blindarlo. E per restare in tema rinnovi, il ds Davide Vagnati è al lavoro per il rinnovo di Michel Adopo, in scadenza a giugno: "Ragazzo che nel Toro di Juric gioca poco, ma piace tanto: quest’anno in campionato ha collezionato la miseria di 8 presenze. Nonostante questo ha dimostrato di avere personalità e, fatto che gli gioca a favore, sa ricoprire più ruoli nel centrocampo e in caso di necessità (è già successo) sa cavarsela bene anche come centrale difensivo. Un giocatore completo, fisicamente imponente, uno su cui si può lavorare. Il tecnico croato lo considera importante per il futuro del Toro, la società anche", scrive Tuttosport.