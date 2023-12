Tuttosport: “Zapata, gol e gioia per entrare in Europa”

L'edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sull'ultimo periodo da protagonista che sta vivendo Duvan Zapata. L'attaccante colombiano si è rivelato un vero trascinatore ed ora sta spingendo il Toro in alto. Ne parla Gianni De Biasi in un'intervista per il quotidiano: "Se serve la zampata ci pensa... Zapata. Il colombiano ha le doti - ad esempio ti anticipa in una frazione di secondo - per segnare le reti in grado di aiutare il Torino ad arrivare settimo. La Fiorentina sta andando bene e ha qualcosa più rispetto ai granata. Anche in virtù della mentalità vincente accresciuta dopo le finali di Coppa Italia e Conference League. Il Toro però anche, e al netto della frenata con l’Udinese, è reduce da un buon periodo..."