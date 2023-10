Tuttosport: “Zapata, il generale guida la rivolta”

L'edizione odierna di Tuttosport, tra i vari argomenti trattati si focalizza anche sul reparto offensivo granata, che in questo avvio di campionato presenta enormi problemi. In particolare menziona il nome di Zapata, che potrebbe rivelarsi l'uomo giusto per cambiare questo trend negativo. A seguire le parole del quotidiano: "Domenica 24 settembre: è questa la data di quello che, fino a questo momento, è l’ultimo gol segnato dal Torino in questo campionato. È trascorso più di un mese da quando Duvan Zapata, in tuffo di testa sotto la Maratona, regalò il pareggio contro la Roma prima che la luce in attacco si spegnesse. Da quel momento in poi, infatti, quattro partite senza reti all’attivo..."