Tuttosport: “Zapata il trascinatore, è anche uomo assist”

Tuttosport quest'oggi, dopo il pareggio del Torino per 1-1 sul campo del Monza, analizza la partita di Duvan Zapata che è stato uno dei migliori tra le fila dei granata. Il colombiano ha di nuovo mancato l'appuntamento con il gol però ha giocato bene ed è stato un punto di riferimento per i compagni. Per il Toro sta diventando sempre più indispensabile e sta crescendo sempre di più anche l'intesa con Sanabria, una coppia che dovrà per forza imparare a conoscersi al meglio nel nuovo 3-5-2 ideato ma mister Juric. A Monza Zapata non è stato decisivo in zona gol ma lo è stato come uomo-assist dato che la rete del momentaneo vantaggio siglata da Ilic nasca da una bel passaggio dell'ex Atalanta. Era stato sempre il numero 91 a creare anche i presupposti per il gol di Rodriguez annullato nel primo tempo per un presunto fallo in attacco sul quale ci sono state grandi discussioni.