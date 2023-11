Tuttosport: “Zapata: Toro, pronto per esaltarti”

Scocca l'ora di Zapata, il colombiano deve prendersi il Torino. Il granata ha la fiducia dell'ambiente e del tecnico, ma ora servono anche i gol. Di ciò ne parla Tuttosport: "Finora non è mai stato messo in discussione, neppure per un istante, anche se la sua condizione fisica non era al massimo". Continua poi il quotidiano piemontese: "Da Zapata, però, è lecito aspettarsi anche tanti gol. Lo dice il suo passato in Serie A. Proprio per questo motivo, in quest’ultima pausa, il giocatore ha svolto un lavoro differenziato che lo ha portato a un passo dalla condizione migliore. Gli ultimi test, effettuati l’altro giorno dopo il periodo di lavoro speciale e personalizzato, hanno dato l’esito sperato: Duvan ha raggiunto il top anche sotto l’aspetto dell’esplosività ed è pronto a tornare decisivo come lo era nelle prime stagioni a Bergamo".