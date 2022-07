Tuttosport: “Zaza verso l’addio, sirene dalla Spagna e dal Qatar”

Simone Zaza vive ormai da tempo una situazione da separato in casa, ed è sempre più probabile un suo addio al Torino in questa finestra di mercato, anche se le tempistiche non appaiono brevi. Su di lui ci sono le attenzioni di alcune squadre estere, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Ovviamente, per una ragione esclusivamente legata all'ultima stagione trascorsa da separato in casa o quasi, non è un discorso che vale per Simone Zaza. Il Toro sa perfettamente che non vedrà neanche un centesimo per la sua partenza, anzi dovrà cercare di venire incontro al giocatore sulla buonuscita. Per ora un accordo per l'addio consensuale manca, così come latitano le offerte. Sta tornando d'attualità la pista Qatar, così come l'ipotesi di un possibile ritorno in Spagna, dove soprattutto Elche e Rayo Vallecano potrebbero scommettere sulla riscossa di Zaza".