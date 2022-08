Tuttosport: “Zima è recuperato, si ferma Singo: al suo posto Vojvoda”

In vista della gara contro l'Atalanta, il tecnico del Torino Ivan Juric riceve notizie agrodolci dall'infermeria, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Ieri sessione pomeridiana in preparazione alla trasferta di Bergamo di domani contro l’Atalanta. Ivan Juric ha diretto una seduta tecnica, con esercitazioni a tema, alla quale ha preso parte anche Zima. Terapie per Miranchuk e per Singo causa sovraccarico muscolare nella regione posteriore del ginocchio destro: le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Al suo posto dovrebbe giocare Vojvoda che può essere schierato senza problemi sia a destra sia a sinistra".