Tuttosport: “Zortea per la fascia, e Shomurodov spinge”

Non solo l'impresa in Coppa Italia, ma anche il mercato. La dirigenza granata è al lavoro per regalare a Juric dei rinforzi per le fasce e per il reparto offensivo, come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport: "Shomurodov sta facendo pressioni sulla Roma per cercare di venire incontro alle esigenze del Torino. Come noto da tempo, l’attaccante uzbeko ha già trovato un accordo con Vagnati per il suo trasferimento a Torino. Il dt granata ha già in mano un’intesa preventiva. Da almeno una decina di giorni, si ricorderà, Vagnati aveva deciso di cominciare ad accelerare per mettere sotto contratto l’attaccante uzbeko, dopo che a dicembre aveva sbattuto contro i niet o le richieste troppo alte per la prima e la seconda scelta sul fronte offensivo. [...] Infine, va detto che Vagnati ha avviato i sondaggi per prendere in prestito con diritto di riscatto un giovane di qualità di proprietà dell’Atalanta (al momento chiuso dalla concorrenza, 8 presenze di cui una sola da titolare in campionato): il 23enne Zortea, (scadenza 2025), terzino destro impiegabile anche a sinistra, nella scorsa stagione elemento di forza della Salernitana in prestito, poi rientrato a Bergamo".