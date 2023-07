Tuttosport: “Toro su Mazzocchi, occhi puntati anche su Ndoye”

"Milinkovic-Savic ko: distrazione del bicipite femorale - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - Vanja stop 20 giorni, cercasi viceportiere. Al di là del guaio fisico il Torino stava già cercando una riserva del serbo. Gemello sarà prestato, Popa farà il terzo portiere e Berisha fuori rosa e messo sul mercato. Per la fascia invece, Juric vuole Mazzocchi, impiegato solitamente a destra, sa spingere bene pure a sinistra. Il mancato decollo dell'operazione Singo-Messias non aiuta, il fatto che il Milan non abbia ancora accelerato ha obbligato Vagnati a rinviare l'assalto finale a Mazzocchi. Il tutto mentre il Fenerbahce tratta con il Torino per Vojvoda. In attacco invece, sondato Ndoye del Basilea, 22 anni, ala destra offensiva, tra le sue qualità, l'affondomin dribbling e la velocità in progressione".