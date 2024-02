Ventura a La Stampa: “Toro più forte dell’era Cairo, giusto puntare all’Europa”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'ex allenatore del Torino e della Nazionale Italiana, Gian Piero Ventura, ha concesso un'intervista a La Stampa nella quale ha parlato di molti temi legati alla quotidianità del calcio italiano soffermandosi ovviamente anche sul Toro. Ventura è certo delle potenzialità di questa squadra: "Questo Toro è il più forte da quando al timone della società c’è il presidente Cairo, [...] in quanti possono contare su un attacco migliore di quello formato da Zapata, Sanabria e Pellegri? Al massimo due o tre". L'ex tecnico granata poi è d'accordo con Juric quando parla di obiettivo Europa: "Valori simili con Fiorentina e Bologna. Tra qualche mese si chiude un progetto di tre anni e molti investimenti. Le coppe ti rimettono al centro di qualcosa che hai conosciuto in un passato glorioso: danno un’immagine diversa del club, regalano gioia ed emozione ai tifosi. E poi portano introiti economici, particolare non secondario".