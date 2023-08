Buongiorno, non solo difesa: ecco perché è fondamentale in fase di costruzione

Se c'è un giocatore che più di tutti sta rappresentando lo spirito del Torino di Ivan Juric, questo è indubbiamente Alessandro Buongiorno. E in questo caso non ci riferiamo soltanto al sangue granata che gli circola nelle vene o a ciò che rappresenta per i tifosi un ragazzo che parte dal settore giovanile e arriva dritto in Nazionale, ma di una questione anche tattica. La sua evoluzione costante, unita alle caratteristiche palla al piede di Schuurs, lo stanno portando al centro della difesa. Ma anche da braccetto di sinistra, Buongiorno ha dimostrato di aver acquisito in tutto e per tutto i dettami del proprio allenatore, contribuendo in maniera rilevante alla costruzione del gioco e alla fase offensiva.