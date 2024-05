Corriere Torino: “Cuore Toro al Filadelfia”

Nella giornata di ieri è andato in scena al Filadelfia la sfida tra vecchie glorie e artisti granata, match che ha dato grande spettacolo. "Un salto nel passato per avvicinare il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata al Filadelfia. Una partita tra vecchie glorie e artisti granata ha portato più di duemila tifosi nello storico impianto degli Invincibili, oggi centro sportivo del Toro. Dai protagonisti dello scudetto del 1976 a quelli della squadra di Mondonico che negli anni Novanta ha conquistato una Coppa Italia e visto sfumare solamente in finale la Coppa Uefa".